ABD'li generalden skandal Münbiç itirafı: Çıkmayacağız, amacımız YPG'yi korumak

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki teröristlerle mücadele ederken, NATO müttefikimiz ABD'nin komutanları terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın mevzilerini gezip destek sözü verdi.

MÜNBİÇ'TEKİ ABD KARAKOLUNU ZİYARET ETTİ

DEAŞ ile mücadele için Suriye'de bulunan ABD birliklerinin komutanı General Paul E. Funk, Münbiç'te bulunan ABD karakolunu ziyaret etti.

"ABD'NİN SURİYE'DE BULUNMA NEDENİ YPG'Yİ KORUMAK"

General, Türkiye'nin taleplerine rağmen ABD güçlerinin Münbiç ve Suriye'nin kuzeyinden çekilmeyeceğini söyleyerek, Suriye'nin kuzeyinde bulunma nedenlerinin YPG'li müttefiklerini korumak olduğunu belirtti.

"YPG'Lİ SÖZDE KOMUTANA ÖVGÜLER DİZDİ"

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan birliklerinde görevli olan General Jamie Jarrod ise, Münbiç'teki terör YPG mevzilerini ziyaret edip teröristlerin sözde komutanı Muhammed Abu Adeel'e teşekkür etti. Jarrod, ABD'nin her zaman terör örgütü YPG'nin yanında olacağını söyledi.

Kaynak: HABERLER