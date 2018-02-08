Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li generalden skandal Münbiç itirafı: Çıkmayacağız, amacımız YPG'yi korumak

Suriye'de bulunan ABD'li komutanlar terör örgütü YPG'lileri ziyaret edip, ABD'nin Münbiç'ten çıkmayacağını ve Suriye'de bulunma amaçlarının terör örgütünü korumak olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki teröristlerle mücadele ederken, NATO müttefikimiz ABD'nin komutanları terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın mevzilerini gezip destek sözü verdi.

MÜNBİÇ'TEKİ ABD KARAKOLUNU ZİYARET ETTİ

DEAŞ ile mücadele için Suriye'de bulunan ABD birliklerinin komutanı General Paul E. Funk, Münbiç'te bulunan ABD karakolunu ziyaret etti.

"ABD'NİN SURİYE'DE BULUNMA NEDENİ YPG'Yİ KORUMAK"

General, Türkiye'nin taleplerine rağmen ABD güçlerinin Münbiç ve Suriye'nin kuzeyinden çekilmeyeceğini söyleyerek, Suriye'nin kuzeyinde bulunma nedenlerinin YPG'li müttefiklerini korumak olduğunu belirtti.

"YPG'Lİ SÖZDE KOMUTANA ÖVGÜLER DİZDİ"

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan birliklerinde görevli olan General Jamie Jarrod ise, Münbiç'teki terör YPG mevzilerini ziyaret edip teröristlerin sözde komutanı Muhammed Abu Adeel'e teşekkür etti. Jarrod, ABD'nin her zaman terör örgütü YPG'nin yanında olacağını söyledi.

Kaynak: HABERLER

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK ile PYD iş birliği teröristlerden arındırılan yerlerde gün yüzüne çıkıyor

PKK ile PYD iş birliği teröristlerden arındırılan yerlerde gün yüzüne çıkıyor

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Süper Lig'in sakatlık raporu

Süper Lig'in sakatlık raporu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA