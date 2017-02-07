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ABD'li havayolu şirketlerinden Trump'a çağrı

ABD'li havayolları şirketleri ülkelerinde uçuş yapan Emirates Havayolları, Etihad Havayolları ve Katar Havayollarına yaptırım uygulamaya çağırdı.

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Amerika Havayolları,Delta, United Havayolları ve diğer şirketlerinde katılımıyla bugün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Amerikan havayollarını ve işçilerini korumak adına ülkede uçuş yapan diğer hava yollarına yaptırım uygulanmalıdır" ifadelerine yer verildi.
 
2004 yılından beri ABD pazarında etkin olan Körfezli rakiplerinin şuana kadar Beyaz Saray'dan 42 milyar dolar yardım aldığını iddia eden şirketler, bu yardımların yasa dışı olduğunu iddia etti.
 
United Havayolları CEO'su Oscar Moniz, "Trump'ın ABD başkanı  seçilmesiyle ABD'li yerel şirketlerin,Körfezli şirketler karşısında daha fazla yer bulmasını bekliyoruz" dedi.
 

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