ABD'li komutandan Barzani açıklaması: Vazgeçiremedik

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Bağdat'tan video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Irak'ın Havice, Şarkat, Reyhana, Ana ilçelerinde DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini belirten Dillon, Erbil Havalimanı'ndan yürütülen operasyonların IKBY'nin gerçekleştirdiği gayrimeşru referanduma verilen tepkilerden etkilenmediğini bildirdi.

"PEŞMERGE DE OPERASYONA DESTEK VERİYOR"

Dillon, bir soru üzerine ise "Peşmerge'nin tıpkı Telafer operasyonunda olduğu gibi Havice operasyonunda da ilçeye girmeyip DEAŞ'ın ilçeden kuzeye doğru çıkmasını engellemek amacıyla operasyona destek verdiğini" kaydetti.

"McGURK BARZANİ'Yİ VAZGEÇİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI AMA BAŞARAMADI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, IKBY Yönetimi'ni referandum kararından vazgeçirmeye çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Dillon, DEAŞ karşıtı operasyonlarda Irak kuvvetleri ile Peşmerge arasındaki koordinasyonun devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan Albay Dillon, bir gazetecinin "Koalisyon olarak Erbil'e Bağdat ile iş birliği yapmasını söyleyecek misiniz?" sorusuna "hayır" cevabını verdi.