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ABD'li komutandan YPG açıklaması: Sahadaki ana ortağımız

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.

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