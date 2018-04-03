ABD'li komutandan YPG açıklaması: Sahadaki ana ortağımız ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.