ABD'li komutandan YPG açıklaması: Sahadaki ana ortağımız
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.
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