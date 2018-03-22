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ABD'li komutanlar Münbic'te çarşı turunda

Ankara ve Washington arasındaki diplomasi trafiğinin yoğun şekilde sürdüğü günlerde ilçeye giden ABD'li heyet, çarşı gezip YPG'lilerle görüştü.

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ABD ve Türkiye'nin görüşmeleri sürdürdüğü Menbic'ten bugün yeni fotoğraflar geldi. Terör örgütü YPG'nin kontrolündeki kente gelen ABD'li askerler ve sivil heyet, çarşıda gezerken görüntülendi.

ABD'li komutanlar, hafta içinde de bir salonda YPG'lilerle toplantı halindeyken fotoğraflanmıştı.

2016 yazından bu yana YPG'lilerin yerleştiği ilçe için Ankara ve Washington'ın bir 'anlayış'a vardığını dün belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün de üzerinde uzlaşılan planın uygulanmaması halinde teröristlerin yok edileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Plan uygulanmazsa yapılması  gereken şey teröristlerin yok edilmesi. YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografi belirleyecek" dedi.

Afrin'i teröristlerden temizleyen Türkiye, YPG'lilerin Menbic'ten ayrılmasını şart koşuyor. Ankara ve Washington arasındaki varılan uzlaşıya göre, YPG'lilerin kenti bırakmasıyla güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak.

Kaynak: MİLLİYET

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