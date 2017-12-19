ABD'li McMaster: ABD-Kuzey Kore meselesinin barışçıl çözümü için söz vermedik
ABD’nin Milli Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster yaptığı bir TV söyleşisinde, Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırma konusunda barışçıl bir çözüm istediklerini ancak bu konuda bir sözleri olmadığını söyledi.
- İHA
Başkan Trump’ın Kuzey Kore konusunun çözümü için bütün yolların masada olduğunu söylediğini hatırlatan H.R. McMaster, gerekirse Kuzey Kore ile bir iş birliğine gitmeden Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırmaya zorlamaya ABD’nin hazırlanmasının gerektiğini söyledi. H.R. McMaster, Kuzey Kore ile bir savaş ihtimalinin olup olmadığı konusundaki bir soruya ise “Bu her iki ülkenin tutumlarına bağlıdır. Duruma göre bu ihtimal bazen artar bazen de azalır” dedi.
H.R. McMaster, Kuzey Kore’nin bütün bir dünya için tehlike oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.