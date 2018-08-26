ABD'li senatör John McCain hayatını kaybetti

ABD'nin 2008 yılı Başkanlık seçimlerinde aday olan Cumhuriyetçi Parti Senatörü John Sidney McCain, 81 yaşında hayatını kaybetti.

19 Temmuz 2017 tarihinden bu yana beyin kanseri tedavisi gören ve birkaç gün önce kanser tedavisini durdurmaya karar verdiğini açıklayan McCain, altı dönem Arizona senatörü olarak Kongrede 32 yıl aralıksız görev yaptı.



Arizona eyaleti senatörü ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain, temmuz ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ile yaptığı görüşme ile ilgili “Trajikomik bir görüşme ”ve “Bir Amerikan başkanının hafızasındaki en utanç verici performanslarından biri” olarak nitelendirmişti.