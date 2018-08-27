DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun ABD'li temsilcilerinden Roebuck: Suriye’de daha çok işimiz var

Suriye’nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) son dönemde rejimle görüşmeye başlamasının ardından ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu yetkililerinin bu bölgelere ziyaretlerinin arttığı belirtildi. Daha önce SDG’nin kontrolündeki Menbiç ve Kobani’yi ziyaret eden Roebuck, Haseki’nin Şedade ilçesini ziyaret etti.

‘DEAŞ’I SÖKÜP ATACAĞIZ’

Bölgede yayın yapan gazetelerin haberine göre burada yerel yöneticilerle görüşen Roebuck, ardından basına açıklama yaptı. William Roebuck, ABD Başkanı Donald Trump’ın belirtiği gibi DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suriye’de kalmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantıda sağlık, eğitim ve bölge elektriği gibi ana sorunları değerlendirdiklerini, DEAŞ’ın bölgede yok edilmesinin ardından halka bir an önce huzurlu ve güvenli bir ortam sunmak istediklerini söyleyen Roebuck, “DEAŞ, Suriye´nin tamamından söküp atılıncaya kadar buradayız. Burada daha çok işimiz var” dedi.

(Hürriyet)