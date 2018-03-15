ABD'li terörist Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürüldü

Suriye'nin Afrin kentini işgal eden terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca 20 Ocak'ta başlatılan ve başarılı bir şekilde sürdürülerek 55. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör saflarında yer alan yabancı teröristler de etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.



Bugüne dek 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeden gelen haberlere göre kendisinden uzun zamandır haber alınamayan ABD'li terörist Jake Klipsch'in, Afrin'i terör işgalinden kurtaran TSK ve ÖSO unsurlarınca öldürüldüğü bildirildi.



Daha önce de terör örgütü PKK/YPG saflarında savaşan İspanyol, Fransız ve Hollanda vatandaşı teröristler öldürülmüştü.