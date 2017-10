ABD’li ünlü oyuncu Keira Keeley, metroda bir yolcuyu raylara itmekle suçlanıyor

Brodway oyunlarıyla ünlenen ve Shannon, The Glass Menagerie (2010) ve Elementary (2012) gibi dizilerde yer alan Keira Keeley’in (35), New York’ta Union Square metro durağında ayakta bekleyen bir yolcuyu tren raylarına ittiği iddia ediliyor. The Post gazetesine konuşan yetkililer, olayın cumartesi günü yerel saatle 12.15’te meydana geldiğini aktardı

İddiaya göre Keeley, New York’un Bronx bölgesinde yaşayan ve peronda bekleyen Leonore Gonzalez’e yaklaşarak arkasından raylara doğru itti. Polis kaynakları, sendeleyen Gonzalez’in bir sütuna tutunarak ray hattına düşmekten son anda kurtulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, tren yaklaştığı sırada Keeley’nin, Gonzalez’i kasıtlı olarak ray hattına ittiğini aktardı.

Gonzalez’in sağ el bileği ve dirseği ile itilmeye bağlı olarak bir sırt ağrısı bulunuyor.

Bağrışmalar üzerine yerine gelen bir polis memuru, oyuncu Keira Keeley’i tutukladı. Keeley, Gonzalez’i daha önce hiç tanımadığını ve düşmek üzereyken ona yardım etmek istediğini aktardı. Olay sırasında çok alkollü olduğunu itiraf eden Keeley, Gonzalez’i ittiği iddialarını reddetti. Keeley, kasıtlı olarak birine zarar vermek suçundan 7,500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Olayla ilgili bir görüntü kaydı bulunmazken, polis tren operatörleriyle de durumu görüştü.