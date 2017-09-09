ABD'li üst düzey yetkili: Bahreyn ile 3.8 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamada ABD ile Bahreyn arasında 3.8 milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalandığı belirtildi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada ABD ile Bahreyn arasında 3.8 milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalandığı belirtildi.
Anlaşmaya göre Bahreyn ABD'den 19 savaş uçağı, silah ve mühimmat alacak.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Bahreyn ile ikili ilşkilerin daha da ilerleyeceğini söylemişt.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde ABD'yi ziyaret eden Kuveyt emiri, başkan Trump'tan iki ülke arasındaki silah anlaşmasının hızlandırılmasını talep etmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.