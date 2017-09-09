ABD'li üst düzey yetkili: Bahreyn ile 3.8 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada ABD ile Bahreyn arasında 3.8 milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Bahreyn ABD'den 19 savaş uçağı, silah ve mühimmat alacak.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Bahreyn ile ikili ilşkilerin daha da ilerleyeceğini söylemişt.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde ABD'yi ziyaret eden Kuveyt emiri, başkan Trump'tan iki ülke arasındaki silah anlaşmasının hızlandırılmasını talep etmişti.