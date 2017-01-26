ABD'li vekilden "Esed" itirafý
ABD'li vekilden skandal açýklama! Demokrat Partili milletvekili Tulsi Gabbard, geçtiðimiz günlerde Suriye'ye düzenlediði ziyarette halkýna bomba yaðdýran katil Beþar Esed ile görüþtüðünü itiraf etti.
ABD Kongresi'nde Demokrat Parti milletvekili Tulsi Gabbard, Suriye'yi ziyaret ettiði sýrada Beþar Esed ile görüþtüðünü söyledi.
CNN'e verdiði demeçte Gabbard "Esed hakkýnda ne düþünürseniz düþünün, o gerçekte Suriye'nin Cumhurbaþkanýdýr. Makul bir barýþ anlaþmasý imzalamak için, onunla görüþmek gerekiyordu" ifadelerini kullandý.
Gabbard'ýn ziyareti 6 yýllýk savaþta ilk ABD - Suriye temasý olarak nitelendiriliyor. Obama yönetimi uzun süredir Beþar Esed'ýn Suriye'de yerinin olmadýðýný ifade ediyordu.
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