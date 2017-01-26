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ABD'li vekilden "Esed" itirafý

ABD'li vekilden skandal açýklama! Demokrat Partili milletvekili Tulsi Gabbard, geçtiðimiz günlerde Suriye'ye düzenlediði ziyarette halkýna bomba yaðdýran katil Beþar Esed ile görüþtüðünü itiraf etti.

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ABD Kongresi'nde Demokrat Parti milletvekili Tulsi Gabbard, Suriye'yi ziyaret ettiði sýrada Beþar Esed ile görüþtüðünü söyledi.

CNN'e verdiði demeçte Gabbard "Esed hakkýnda ne düþünürseniz düþünün, o gerçekte Suriye'nin Cumhurbaþkanýdýr. Makul bir barýþ anlaþmasý imzalamak için, onunla görüþmek gerekiyordu" ifadelerini kullandý.

Gabbard'ýn ziyareti 6 yýllýk savaþta ilk ABD - Suriye temasý olarak nitelendiriliyor. Obama yönetimi uzun süredir Beþar Esed'ýn Suriye'de yerinin olmadýðýný ifade ediyordu.

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