'Kaybettiðimizi arýyoruz'

Günümüzün önde gelen hattatlarýndan Hüseyin Kutlu için ‘Saygý Gecesi’ düzenlendi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin katkýlarýyla Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER) tarafýndan düzenlenen geceye sanat, siyaset ve medya dünyasýndan çok sayýda isim katýldý.