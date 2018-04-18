Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un eşi Barbara Bush hayatını kaybetti

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un eşi Barbara Bush 93 yaşında hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, Barbara Bush'un ölümünü yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Bush'un salı günü öldüğü ve defin işlemleri hakkında gerekli bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı vurgulandı.

Barbara Bush'un oğlu, aynı zamanda ABD'nin 43. Başkanı olan George W. Bush da annesinin vefatı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

George W. Bush açıklamasında, "Barbara Bush'un oğlu olduğum için şanslı bir insanım. Ailemiz onu çok özleyecek ve bu süreçte bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Bush ailesine taziyelerini ilettiği mesajında, "Barbara Bush hem ülkesine hem de ailesine kendisini adamasıyla her zaman hafızalarımızda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

George H. W. Bush geçen pazar günü yazılı bir açıklama yaparak eşi Barbara Bush'un tıbbi destek almayı reddettiğini duyurmuştu.

Barbara Bush'un diğer oğlu Jeb Bush ise 2017 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adayı olmuş fakat Donald Trump'a kaybetmişti.

New York'ta 1925 yılında dünyaya gelen ve George H. W. Bush'un 73 yıllık eşi olan Barbara Bush, 5 çocuk ve 17 torun sahibiydi.

Barbara Bush, ABD'de hem eşi hem de oğlu başkanlık yapmış iki kadından biriydi. Abigail Adams'ın eşi John Adams, ABD'nin 2. Başkanı, oğlu John Quincy Adams ise 6. Başkanı olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM´de büyük kaza, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

TEM´de büyük kaza, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz fotoğraflar

Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz fotoğraflar

Nuri Şahin 'en sadık' oyuncular listesinde

Nuri Şahin 'en sadık' oyuncular listesinde

Kobra yılanı hayatının şokunu yaşadı

Kobra yılanı hayatının şokunu yaşadı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA