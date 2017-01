ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump

Eylemciler polisle çatıştı

Washington’dan Donald Trump’ın Kongre Binası’na gittiği sırada siyah giyinmiş ve maske takan göstericiler polisle çatıştı. Trump’a küfürlerin edildiği gösteride ‹Benim Başkanım değil›, ‹Benim adıma konuşamazsın› gibi sloganlar atıldı. Reuters, eylemcilerin çevredeki dükkanların ve araçların camlarını kırdığını belirtti. Bunun üzerine polis protestocuları dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Trump karşıtı gösterilerin gerçekleştiği yerler arasında Londra, Sydney, Dublin, Kiev, Brüksel ve Filistin de var.

First lady’den ‘mavi’ mesaj

ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump’ın ‘mavi elbisesi’ de yemin gününde konuşulan konulardan biriydi. Melania Trump’ın üstündeki Ralph Lauren imzalı toz mavisi elbise, eski başkan John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy’nin stiline benzetildi ve bir ‘mesaj’ olarak yorumlandı. Öte yandan Melania Trump, oğlu Barron’ın eğitimi nedeniyle Beyaz Saray yerine New York’taki Trump Tower’da bulunan evlerinde yaşamaya devam edecek olması yeni tartışmalara neden oldu. Trump ailesinin New York’ta kalmasının Gizli Servis’e ve polislerin maaşları ile fazla mesai ücretlerini ödeyen New York belediyesine masrafı günlük 1 milyon dolar olacak. New York halkı, Melania Trump’ın güvenlik masraflarının vergileriyle ödenmemesi için imza kampanyası başlattı.