ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump
Kazandığı günden bu yana sokak gösterileri, yeniden oy sayımı, Rus hackerların seçimleri manipüle ettiği iddiaları ile uğraşan Trump, yemin ederek resmen ABD Başkanı oldu.
ABD’de 8 Kasım’da gerçekleşen seçimi sürpriz bir şekilde kazarak Başkan olan Cumhuriyetçi milyarder iş adamı Donald Trump, Washington’daki Kongre Binası’nda gerçekleşen törende yemin ederek görevi 8 yıldır sürdüren Barack Obama’dan devraldı. 200 milyon dolara malolan ve yüksek güvenlik önlemleri arasında gerçekleşen törene, aralarında eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter gibi isimlerin de olduğu çok sayıda üst düzey davetli ile yüz binlerce Amerikalı katıldı.
İLK ZİYARET KİLİSE
Donald Trump başkanlık görevine başladığı günün ilk Twitter mesajında “Her şey bugün başlıyor. Yemin töreni için sabah 11’de görüşelim. Hareket devam ediyor-İş başlıyor” dedi. Tören öncesinde Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray’ın girişinde kapıda karşıladı. Obama, yeni Başkana “Sizi görmek ne güzel, tebrikler” dedi, Trump’ın yanıtı ise, “Harika” oldu. Trump ve Obama çifti Beyaz Saray’daki kısa görüşmelerinde birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.
Trump çifti Obama çifti ile görüşmeden önce Beyaz Saray’ın yanındaki St. John’s kilisesindeki ayine katıldı. Kongre binasına geçtikten sonra TSİ 19:30’da ilk konuşmalar yapan ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımıcısı Mike Pence yemin ederek dört yıl sürecek görevi devraldı. Gün boyu gerçekleşen etkinliklerde ABD’nin 45. başkanı seçilen Trump’a eşinin yanısıra kızı Ivanka Trump ile hem damadı hem de Başdanışmanı olan Jared Kushner eşlik etti.
Eylemciler polisle çatıştı
Washington’dan Donald Trump’ın Kongre Binası’na gittiği sırada siyah giyinmiş ve maske takan göstericiler polisle çatıştı. Trump’a küfürlerin edildiği gösteride ‹Benim Başkanım değil›, ‹Benim adıma konuşamazsın› gibi sloganlar atıldı. Reuters, eylemcilerin çevredeki dükkanların ve araçların camlarını kırdığını belirtti. Bunun üzerine polis protestocuları dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Trump karşıtı gösterilerin gerçekleştiği yerler arasında Londra, Sydney, Dublin, Kiev, Brüksel ve Filistin de var.
First lady’den ‘mavi’ mesaj
ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump’ın ‘mavi elbisesi’ de yemin gününde konuşulan konulardan biriydi. Melania Trump’ın üstündeki Ralph Lauren imzalı toz mavisi elbise, eski başkan John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy’nin stiline benzetildi ve bir ‘mesaj’ olarak yorumlandı. Öte yandan Melania Trump, oğlu Barron’ın eğitimi nedeniyle Beyaz Saray yerine New York’taki Trump Tower’da bulunan evlerinde yaşamaya devam edecek olması yeni tartışmalara neden oldu. Trump ailesinin New York’ta kalmasının Gizli Servis’e ve polislerin maaşları ile fazla mesai ücretlerini ödeyen New York belediyesine masrafı günlük 1 milyon dolar olacak. New York halkı, Melania Trump’ın güvenlik masraflarının vergileriyle ödenmemesi için imza kampanyası başlattı.
İşte yeni Başkanın takım arkadaşları
Yemin töreninin ardından resmen ABD’nin 45.Başkanı olan Donald Trump’ın kabinesi de kendisi gibi aykırı isimlerden oluşuyor.
ABD’nin 45.Başkanı seçilen Donald Trump, Washington’da düzenlenen yemin töreninin ardından resmen Beyaz Saray’ın yeni sahibi oldu. Adaylığını koyduğu andan itibaren politikaları ve görüşleriyle çok tartışılan yeni Başkanın kabinesi de kendisi gibi renkli. Fakat en çok dikkat çeken, göreve gelmeden önce Trump’la aynı düşündüklerini beyan eden bakan adaylarının senatörlere karşı yaptıkları sunumlarda farklı konuşmaları. İşte ABD Başkanı Trump’ın kabinesi:
Başkan Yardımcısı MIke Pence: Eski Indiana Valisi Mike Pence Evanjelist Kilise’ye mensup. Valilik döneminde çıkardığı dini özgürlükler yasası ile tanınıyor. Kampanya sırasında Türkiye ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söylemişti.
Dışişleri Bakanı Rex TIllerson: Exxon’un eski CEO’su. 2013’te Putin’in elinden Dostluk Nişanı alacak kadar Moskova’ya yakın biri. Fakat Tillerson, senatörlere yaptığı sunumda Rusya’yı bir ‘tehlike’ olarak nitelendirmişti. Aynı oturumda Türkiye hakkındaysa “Erdoğan’la tekrar çalışmalıyız” ifadesini kullanmıştı.
Ulusal Güvenlik Danışmanı MIke Flynn: Emekli korgeneral Michael Flynn, Türkiye’nin gündemine seçim gecesi yayınlanan makalesinde FETÖ’nün elebaşı Gülen’in iadesinden yana olduğunu beyan ettiği yazıyla girmişti.
Savunma Bakanı James MattIs: İran’a karşı duruşuyla bilinen Mattis, senatörlere yaptığı sunumunda Trump ile çelişerek ABD için ana tehdidin Rusya olduğunu söylemişti.
CIA Başkanı MIke Pompeo: Snowden’ın idam edilmesi gerektiğini söylüyor. Seçimlerin ardından Başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği gerekçesiyle Moskova yönetimini suçlamıştı.
Adalet Bakanı Jeff Sessions: 1986’da ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Sessions, göç karşıtı düşüncelerini seçilince değiştirdi. Senatörlere yaptığı sunumunda Sessions “Trump’ın Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklama fikrini desteklemiyorum” şeklinde konuşmuştu.
İç Güvenlik Bakanı John Kelly:50 yıl orduda bulunduktan sonra geçen sene emekli olan General John Kelly, bir oğlunu 2010 yılında Afganistan›da kaybetti. İran karşıtlığında Trump’la birleşiyor ve ABD-Meksika sınırına inşa edilecek duvar yerine daha sert önlemler alınması gerektiğini savunuyor.
Ulusal İstihbarat Bakanı Dan Coates: ABD’nin eski Berlin Büyükelçisi olan Coates, Trump’ın aksine Moskova karşıtlığıyla biliniyor. Rusya’ya Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara misilleme olarak Rusya’ya girişi 2014 yılında yasaklanmıştı.
Hazine Bakanı Steve MnuchIn:Eski Goldman Sachs ortağı Mnuchin Senato’da yaptığı sunumda Rusya’ya uygulanan mevcut yaptırımlarını sürdürmeye yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi.
Danışman Jared Kushner: Trump’ın kızı İvanka ile evli olan Kusher, bizzat kayınpederi tarafından Ortadoğu barışını tesis etmek için görevlendirildi. Seçimlerden aylar önce Esad’a yakın Kassis ailesiyle Paris’te bir araya gelen Kushner, maaş almadan çalışacak.
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