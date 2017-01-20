ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump

ABD’de 8 Kasım’da gerçekleşen seçimi sürpriz bir şekilde kazarak Başkan olan Cumhuriyetçi milyarder iş adamı Donald Trump, Washington’daki Kongre Binası’nda gerçekleşen törende yemin ederek görevi 8 yıldır sürdüren Barack Obama’dan devraldı. 200 milyon dolara malolan ve yüksek güvenlik önlemleri arasında gerçekleşen törene, aralarında eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter gibi isimlerin de olduğu çok sayıda üst düzey davetli ile yüz binlerce Amerikalı katıldı.

İLK ZİYARET KİLİSE

Donald Trump başkanlık görevine başladığı günün ilk Twitter mesajında “Her şey bugün başlıyor. Yemin töreni için sabah 11’de görüşelim. Hareket devam ediyor-İş başlıyor” dedi. Tören öncesinde Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray’ın girişinde kapıda karşıladı. Obama, yeni Başkana “Sizi görmek ne güzel, tebrikler” dedi, Trump’ın yanıtı ise, “Harika” oldu. Trump ve Obama çifti Beyaz Saray’daki kısa görüşmelerinde birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trump çifti Obama çifti ile görüşmeden önce Beyaz Saray’ın yanındaki St. John’s kilisesindeki ayine katıldı. Kongre binasına geçtikten sonra TSİ 19:30’da ilk konuşmalar yapan ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımıcısı Mike Pence yemin ederek dört yıl sürecek görevi devraldı. Gün boyu gerçekleşen etkinliklerde ABD’nin 45. başkanı seçilen Trump’a eşinin yanısıra kızı Ivanka Trump ile hem damadı hem de Başdanışmanı olan Jared Kushner eşlik etti.