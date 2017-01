ABD’nin 45.Başkanı Trump

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kongre Binası’nda gerçekleşen törende yemin ederek görevi 8 yıldır sürdüren Barack Obama’dan devraldı. 200 milyon dolara malolan ve yüksek güvenlik önlemleri arasında gerçekleşen törene, aralarında eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter gibi isimlerin de olduğu çok sayıda üst düzey davetli ile yüz binlerce Amerikalı katıldı.

İLK ZİYARET KİLİSEYE

Tören öncesinde Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray’ın girişinde kapıda karşıladı. Trump ve Obama çifti Beyaz Saray’daki kısa görüşmelerinde birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. Trump çifti Obama çifti ile görüşm

eden önce Beyaz Saray’ın yanındaki St. John’s kilisesindeki ayine katıldı. Kongre binasına geçtikten sonra ilk konuşmasını yapan Trump ve Başkan Yardımıcısı Mike Pence yemin ederek dört yıl sürecek görevi devraldı. Trump ktonuşmasında şu mesajları verdi: Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington’dan halkın kendisine geri veriyoruz. Bugünden itibaren sadeAmerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. ABD yeniden kazanmaya başlayacak. İstihdamı geri getireceğiz. Sınırlarımızı geri getireceğiz. Zenginliğimizi geri getireceğiz.

First lady’den ‘mavi’ mesaj

ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump’ın ‘mavi elbisesi’ de yemin gününde konuşulan konulardan biriydi. Trump’ın Ralph Lauren imzalı toz mavisi elbisesi, eski başkan John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy’nin stiline benzetildi ve bir ‘mesaj’ olarak yorumlandı. Öte yandan Melania Trump, oğlu Barron’ın eğitimi nedeniyle Beyaz Saray yerine New York’taki Trump Tower’da bulunan evlerinde yaşamaya devam edecek olması yeni tartışmalara neden oldu. Trump ailesinin New York’ta kalmasının Gizli Servis’e ve polislerin maaşları ile fazla mesai ücretlerini ödeyen New York belediyesine masrafı günlük 1 milyon dolar olacak. New York halkı, Melania Trump’ın güvenlik masraflarının vergileriyle ödenmemesi için imza kampanyası başlattı.

Yeni yönetime enkaz bıraktı

Donald Trump’a Obama döneminden özellikle dış politikada sorunlu bir miras kaldı. Obama yönetimi, Suriye’de destek verdiği muhalifleri yüzüstü bırakıp ‘Esad’ın halkına karşı nükleer silah kullanmasına’ defalarca tanık olmasına rağmen ‘kırmızı çizgisini’ unutunca, işler Trump’ın Astana’da göstereceği gayrete kaldı. Irak’ta da askerlerini bir anda çekerek bölgedeki sosyolojik dengeleri bozan Obama, DEAŞ’ın büyüyüp serpilmesini izledi. NATO müttefiki Türkiye’ye karşı da sorumluluklarını yerine getirmeyen Obama, hem terör örgütü PKK/PYD’yi destekledi, hem de FETÖ’nün elebaşı Gülen’i iade etmedi. Obama, kimi Avrupa ve Asya ülkeleri ile Ankara’yı Moskova’nın yanına itti, Rusya’ya yaptırımlarla kapıyı kapattı.

İYİ İLİŞKİLER İÇİN GÜÇLÜ İRADE GÖRDÜM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da Başkan Trump’ın yemin törenine katıldıktan sonra Türk gazetecilerin sorularını cevapladı. Yeni yönetimde görev alacak başka Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine Bakanı ve Bayındırlık Bakanı gibi bir çok yeni bakanla tanıştığını söyledi. Çavuşoğlu, “Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irada gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar” dedi.