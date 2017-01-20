ABD’nin 45.Başkanı Trump
Yemin ederek resmen ABD Başkanı olan Trump, ilk mesajında, “Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor, gücü Washington’dan alıp halka veriyoruz” dedi.
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kongre Binası’nda gerçekleşen törende yemin ederek görevi 8 yıldır sürdüren Barack Obama’dan devraldı. 200 milyon dolara malolan ve yüksek güvenlik önlemleri arasında gerçekleşen törene, aralarında eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter gibi isimlerin de olduğu çok sayıda üst düzey davetli ile yüz binlerce Amerikalı katıldı.
İLK ZİYARET KİLİSEYE
Tören öncesinde Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray’ın girişinde kapıda karşıladı. Trump ve Obama çifti Beyaz Saray’daki kısa görüşmelerinde birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. Trump çifti Obama çifti ile görüşm
eden önce Beyaz Saray’ın yanındaki St. John’s kilisesindeki ayine katıldı. Kongre binasına geçtikten sonra ilk konuşmasını yapan Trump ve Başkan Yardımıcısı Mike Pence yemin ederek dört yıl sürecek görevi devraldı. Trump ktonuşmasında şu mesajları verdi: Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington’dan halkın kendisine geri veriyoruz. Bugünden itibaren sadeAmerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. ABD yeniden kazanmaya başlayacak. İstihdamı geri getireceğiz. Sınırlarımızı geri getireceğiz. Zenginliğimizi geri getireceğiz.
First lady’den ‘mavi’ mesaj
ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump’ın ‘mavi elbisesi’ de yemin gününde konuşulan konulardan biriydi. Trump’ın Ralph Lauren imzalı toz mavisi elbisesi, eski başkan John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy’nin stiline benzetildi ve bir ‘mesaj’ olarak yorumlandı. Öte yandan Melania Trump, oğlu Barron’ın eğitimi nedeniyle Beyaz Saray yerine New York’taki Trump Tower’da bulunan evlerinde yaşamaya devam edecek olması yeni tartışmalara neden oldu. Trump ailesinin New York’ta kalmasının Gizli Servis’e ve polislerin maaşları ile fazla mesai ücretlerini ödeyen New York belediyesine masrafı günlük 1 milyon dolar olacak. New York halkı, Melania Trump’ın güvenlik masraflarının vergileriyle ödenmemesi için imza kampanyası başlattı.
Yeni yönetime enkaz bıraktı
Donald Trump’a Obama döneminden özellikle dış politikada sorunlu bir miras kaldı. Obama yönetimi, Suriye’de destek verdiği muhalifleri yüzüstü bırakıp ‘Esad’ın halkına karşı nükleer silah kullanmasına’ defalarca tanık olmasına rağmen ‘kırmızı çizgisini’ unutunca, işler Trump’ın Astana’da göstereceği gayrete kaldı. Irak’ta da askerlerini bir anda çekerek bölgedeki sosyolojik dengeleri bozan Obama, DEAŞ’ın büyüyüp serpilmesini izledi. NATO müttefiki Türkiye’ye karşı da sorumluluklarını yerine getirmeyen Obama, hem terör örgütü PKK/PYD’yi destekledi, hem de FETÖ’nün elebaşı Gülen’i iade etmedi. Obama, kimi Avrupa ve Asya ülkeleri ile Ankara’yı Moskova’nın yanına itti, Rusya’ya yaptırımlarla kapıyı kapattı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da Başkan Trump’ın yemin törenine katıldıktan sonra Türk gazetecilerin sorularını cevapladı. Yeni yönetimde görev alacak başka Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine Bakanı ve Bayındırlık Bakanı gibi bir çok yeni bakanla tanıştığını söyledi. Çavuşoğlu, “Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irada gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar” dedi.
İşte yeni Başkanın takım arkadaşları
Yemin töreninin ardından resmen ABD’nin 45.Başkanı olan Donald Trump’ın kabinesi de kendisi gibi aykırı isimlerden oluşuyor.
ABD’nin 45.Başkanı seçilen Donald Trump, Washington’da düzenlenen yemin töreninin ardından resmen Beyaz Saray’ın yeni sahibi oldu. Adaylığını koyduğu andan itibaren politikaları ve görüşleriyle çok tartışılan yeni Başkanın kabinesi de kendisi gibi renkli. Fakat en çok dikkat çeken, göreve gelmeden önce Trump’la aynı düşündüklerini beyan eden bakan adaylarının senatörlere karşı yaptıkları sunumlarda farklı konuşmaları. İşte ABD Başkanı Trump’ın kabinesi:
Başkan Yardımcısı MIke Pence: Eski Indiana Valisi Mike Pence Evanjelist Kilise’ye mensup. Valilik döneminde çıkardığı dini özgürlükler yasası ile tanınıyor. Kampanya sırasında Türkiye ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söylemişti.
Dışişleri Bakanı Rex TIllerson: Exxon’un eski CEO’su. 2013’te Putin’in elinden Dostluk Nişanı alacak kadar Moskova’ya yakın biri. Fakat Tillerson, senatörlere yaptığı sunumda Rusya’yı bir ‘tehlike’ olarak nitelendirmişti. Aynı oturumda Türkiye hakkındaysa “Erdoğan’la tekrar çalışmalıyız” ifadesini kullanmıştı.
Ulusal Güvenlik Danışmanı MIke Flynn: Emekli korgeneral Michael Flynn, Türkiye’nin gündemine seçim gecesi yayınlanan makalesinde FETÖ’nün elebaşı Gülen’in iadesinden yana olduğunu beyan ettiği yazıyla girmişti.
Savunma Bakanı James MattIs: İran’a karşı duruşuyla bilinen Mattis, senatörlere yaptığı sunumunda Trump ile çelişerek ABD için ana tehdidin Rusya olduğunu söylemişti.
CIA Başkanı MIke Pompeo: Snowden’ın idam edilmesi gerektiğini söylüyor. Seçimlerin ardından Başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği gerekçesiyle Moskova yönetimini suçlamıştı.
Adalet Bakanı Jeff Sessions: 1986’da ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Sessions, göç karşıtı düşüncelerini seçilince değiştirdi. Senatörlere yaptığı sunumunda Sessions “Trump’ın Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklama fikrini desteklemiyorum” şeklinde konuşmuştu.
İç Güvenlik Bakanı John Kelly:50 yıl orduda bulunduktan sonra geçen sene emekli olan General John Kelly, bir oğlunu 2010 yılında Afganistan›da kaybetti. İran karşıtlığında Trump’la birleşiyor ve ABD-Meksika sınırına inşa edilecek duvar yerine daha sert önlemler alınması gerektiğini savunuyor.
Ulusal İstihbarat Bakanı Dan Coates: ABD’nin eski Berlin Büyükelçisi olan Coates, Trump’ın aksine Moskova karşıtlığıyla biliniyor. Rusya’ya Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara misilleme olarak Rusya’ya girişi 2014 yılında yasaklanmıştı.
Hazine Bakanı Steve MnuchIn:Eski Goldman Sachs ortağı Mnuchin Senato’da yaptığı sunumda Rusya’ya uygulanan mevcut yaptırımlarını sürdürmeye yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi.
Danışman Jared Kushner: Trump’ın kızı İvanka ile evli olan Kusher, bizzat kayınpederi tarafından Ortadoğu barışını tesis etmek için görevlendirildi. Seçimlerden aylar önce Esad’a yakın Kassis ailesiyle Paris’te bir araya gelen Kushner, maaş almadan çalışacak.
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