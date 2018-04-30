Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin açıklamalarına İran'dan tepki: İran yardıma muhtaç ülkelerde kalmaya devam edecek

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın iddiaları 'Boş ve asılsız iddialar' şeklinde yorumlandı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirtti.
 
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözlerine tepki gösteren Kasımi, "Bunlar boş ve asılsız sözler. Bölgedeki meşru hükümetler yardımımıza ihtiyaç duydukça bu ülkelerde olmaya devam edeceğiz" dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA