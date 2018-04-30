ABD'nin açıklamalarına İran'dan tepki: İran yardıma muhtaç ülkelerde kalmaya devam edecek İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın iddiaları 'Boş ve asılsız iddialar' şeklinde yorumlandı.