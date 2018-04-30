ABD'nin açıklamalarına İran'dan tepki: İran yardıma muhtaç ülkelerde kalmaya devam edecek
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın iddiaları 'Boş ve asılsız iddialar' şeklinde yorumlandı.
- star.com.tr
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözlerine tepki gösteren Kasımi, "Bunlar boş ve asılsız sözler. Bölgedeki meşru hükümetler yardımımıza ihtiyaç duydukça bu ülkelerde olmaya devam edeceğiz" dedi.
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