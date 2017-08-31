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ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 11 bin olarak açıklandı

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'da bulunan ABD asker sayısının 11 bin civarında olduğunu açıkladı.

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Bakanlık Sözcüsü Dana White, ABD Deniz Piyade Teşkilatından Korgeneral Kenneth McKenzie'yle düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
McKenzie, Afganistan'da bulunan ABD asker sayısına ilişkin, "Şuanda Afganistan'da bulunan toplam asker sayımız 11 bin civarında. Bu rakam gelecekte Savunma Bakanlığının yapacağı düzenlemeleri içermiyor." diye konuştu.
 
McKenzie, belirtilen rakamın içerisinde kısa vadeli görevler ve değişim amaçlı Afganistan'a giden askerlerin de dahil olduğunu vurguladı.
 
Bakanlık Sözcüsü White ise açıklanan yeni rakamın Afganistan'daki asker sayısının artışı anlamına gelmediğini belirtti.
 
White, "Sadece ABD'nin Afganistan'daki çabaları hakkında daha şeffaf oluyoruz ve hasas bilgileri gizli tutuyoruz." ifadesini kullandı.
 
ABD, Kasım 2016 yılında Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 400'e çıkarmaya karar vermişti.

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