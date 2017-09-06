ABD'nin Afganistan'daki askeri üssüne intihar saldırısı düzenlendi
ABD'nin Afganistan'daki bir askeri üssüne intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
Saldırı sonrası askeri üste ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.