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ABD'nin Afganistan'daki askeri üssüne intihar saldırısı düzenlendi

ABD'nin Afganistan'daki bir askeri üssüne intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

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Saldırı sonrası askeri üste ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor.

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