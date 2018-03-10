ABD'nin Alaska eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Murkowski: Trump'ın ek gümrük vergileri karışık mesaj yolluyor

Aynı zamanda ABD Senatosu Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı olan Lisa Murkowski, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansının son gününde değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın dün imzaladığı ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararı hakkında konuşan Murkowski, ABD'nin enerji sektörünün hızlı biçimde büyümeye devam ettiğini belirterek, ülkenin enerji kaynakları sayesinde diğer ülkelerle olumlu ilişkiler kurmaya çalıştığını ifade etti.

Murkowski, ABD'nin artan petrol ve doğalgaz ihracatına dikkati çekerek, "Enerji kaynaklarımızın zenginliğiyle dostlarımıza ve müttefiklerimize yardım etmeye ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Ancak, şimdi ek gümrük vergileri geliyor ve dostlarımızla müttefiklerimize karışık bir mesaj yolluyor." dedi.

"Boru hattını nasıl inşa edeceğiz?"

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesinin enerji altyapısı projelerini de olumsuz etkileyeceğini savunan Murkowski, kendi eyaleti olan Alaska'da yapılması planlanan bir projeyi örnek gösterdi.

Murkowski, Alaska'nın kuzeyindeki zengin doğalgaz kaynaklarının, yapılması planlanan bin 300 kilometrelik bir boru hattıyla güneydeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisine taşınması hakkında bilgi verdi.

Çelik ithalatına ek vergiler getirilmesinin boru hattının maliyetini yarım milyar dolara kadar arttırabileceğini vurgulayan Murkowski, "Bu boru hattını nasıl inşa edeceğiz? Ek vergilerin gerçek külfeti var. Bu ek vergiler bizim için iyi bir zamanda gelmiyor. ABD'de enerji altyapısı hakkında hep konuşuyoruz ama enerji kaynaklarına erişimimiz şart." ifadelerini kullandı.