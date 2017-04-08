ABD'nin bombaladığı hava üssünden jetler havalandı
Dün ABD'nin bombaladığı Şuayrat havaalanından Sukhoi Su-22 model savaş uçağı havalandı.
Dün ABD'nin bombaladığı Şuayrat havaalanından Sukhoi Su-22 model savaş uçağı havalandı.
Bombardıman öncesi jetlerini ve helikopterlerini hava üssünden kaçıran Esed rejimi, havaalanını tekrardan kullanmaya başladı.
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