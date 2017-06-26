ABD'nin California eyaletinde yaktıkları Kuran-ı kelepçeyle camiye astılar!
ABD'nin California eyaletinde camiye ırkçı bir saldırı düzenlendi. Saldırıyı yapan yada yapanlar Kuran-ı Kerim'i yakıp kelepçeyle caminin giriş kapısına astı.
ABD'nin California eyaletinde İslam karşıtlığı baş gösterdi. California'nın Sacramento bölgesinde bir camiye ırkçı bir saldırı düzenlendi.
SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER POLİS MERKEZİNİN HEMEN YANINDA
Saldırının fail yada failleri, yaktıkları Kuran-ı Kerim'i kelepçeyle Mescid-i Annur İslam Merkezi'nin giriş kapısına astılar. Sacramento'daki en büyük İslam merkezi olan, polis karakolunun hemen yanında.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CNN International'de yer alan habere göre polis, yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.
AYNI BÖLGEDE BAŞKA BİR SALDIRI
Yine aynı bölgede başka bir camiye ise Ramazanın son gününde saldırı gerçekleştirildi. İslam düşmanları teravih namazı sırasında Kuran-ı Kerim'in sayfalarını kesti. Polis olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini belirtti.
Kaynak: HABER7
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