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ABD’nin çevrecilerinden Trump’a karşı “direnin” protestosu

Seçildiği günden bu yana protestoların hedefi haline gelen ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump New York'un ardından Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada çevrecilerin protestosuna maruz kaldı.

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Çevreci sivil toplum örgütü Greenpeace'in yedi üyesinin katıldığı bildirilen eylemle ilgili kuruluştan yapılan açıklamada, küresel çevre sorunlarına dikkat çekmek istendiği, bu amaçla da Beyaz Saray'dan görünecek bir noktadan bu mesajı gönderdikleri ifade edildi. 20 metreye 9 metre ebatlarındaki pankartta 'Resist' (Diren) yazıyor.

Greenpeace heyeti başkanı Karen Topakian, eylemle ilgili şu açıklamada bulundu: "Bu ülkenin insanları daha önce hiç olmadığı şekilde direnmeye hazırlar. Trump'ın demokratik kurumlara karşı saygısızlığı bizi korkutsa da, farklı nesilleri kapsayan ilerici hareketler her eyaletten yükseliyor. Greenpeace 1971'den beri zalimlere karşı şiddet uygulamadan direniyor."

 

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