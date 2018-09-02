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ABD'nin Colorado Nehri'nde tekne kazası: 13 kişi yaralandı 2 kişi kayboldu

ABD'nin Kalifornia eyaletinin Arizona sınırı yakınlarındaki Colorado Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı, 2 kişi kayboldu.

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San Bernardino bölgesi itfaiyesinden Eric Sherwin, teknelerden birinin battığını, diğerinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Kazada iki kişinin kaybolduğunu açıklayan Sherwin, arama çalışmalarının karanlık nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Sherwin, Colorado Nehri üzerindeki Moabi Bölge Parkı'nda yaşanan kazada yaralanan 13 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ve Las Vegas'taki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kaybolan iki kişinin "su altında kalmış olabileceğinden" endişe ediliyor.

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