ABD'nin DEAŞ'a yardımını Ruslar belgeledi

Paylaşımda, ABD destekli PYD'nin, Fırat nehrinin sol kıyısı üzerinden DEAŞ mevzilerinden herhangi bir engelle karşılaşmadan Deyr ez Zor’a doğru ilerlediği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, “8-12 Eylül 2017 döneminde havadan çekilen fotoğraflarla DEAŞ'lı teröristlerin mevzilendiği bölgelerde ABD özel kuvvetlerinin kullandığı çok sayıda Hummer zırhlı araçları tespit edildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca fotoğraflarda ABD özel kuvvetlerinin daha önce DEAŞ'ın bulunduğu bölgelere konuşlandığının net olarak görüldüğü, bu mevzilerin etraflarında çatışmaların veya koalisyonun hava saldırısının yapıldığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı kaydedildi: “ABD kuvvetlerinin dayanak noktalarının DEAŞ'ın şu anda mevzilendiği bölgelerde bulunuyor olmasına rağmen söz konusu noktaların korunduğuna dair herhangi bir emare yok. Bu durum, orada bulunan tüm ABD askerlerinin teröristlerin kontrolündeki bölgelerde kendilerini tamamen güvende hissettiklerini gösteriyor.” (Ensonhaber)