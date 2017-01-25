ABD'nin demokrasi karnesi kötüleþti

'Sorunlu demokrasi' kategorisinde Botsvana, Hindistan, Japonya ve Gana gibi ülkeler yer alýrken, Batý Avrupa'nýn çoðu tam demokrasi kategorisinde kaldý. ABD'nin demokrasisindeki gerilemenin 8 Kasým'da yapýlan seçimlerde yeni ABD Baþkaný seçilen Donald Trump ile ilgili olmadýðý, ancak ülkenin 2015'te 8.05 olan demokrasi notunun 2016 yýlýnda 7.98'e düþtüðü belirtildi.

Türkiye de geriliyor

Seçimlerin þeffaflýðý, katýlým oraný, basýn özgürlüðü, protesto hakký ve özgürlüðü gibi konularý irdeleyerek hazýrlanan raporda 2015'te 5.12 olan Türkiye'nin demokrasi notu 2016'da 5.04'e geriledi. Türkiye'nin demokrasisi 'karma rejim' kategorisinde yer aldý. Tam demokrasilere 10 puan verilen raporda, en yüksek notu 9.93 ile Norveç aldý. Raporda araþtýrýlan 167 ülkeden yalnýzca 19'u 2016'da 'tam demokrasi' kategorisinde, 57 ülke 'defolu demokrasi', 40 ülke 'karma rejim', 51 ülke de 'baskýcý rejim' ölçeklerinde yer aldý. Demokrasi karnesinde en yüksek not alan Norveç'i, Ýzlanda, Ýsveç, Yeni Zelanda, Danimarka ve Kanada izledi.

Kuzey Kore 1.08 ile en düþük notu alýrken, Suriye, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Türkmenistan'a 'baskýcý rejimler' kategorisinde yer verildi.