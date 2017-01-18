ABD'nin eski başkanı Bush hastaneye kaldırıldı
ABD'nin eski başkanı George H.W. Bush, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin eski başkanı George H.W. Bush'un geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bush'un sağlık sorununa ilişkin bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve birkaç gün içinde evine gönderileceği aktarıldı.
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