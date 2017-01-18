Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin eski başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski başkanı George H.W. Bush, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin eski başkanı George H.W. Bush'un geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bush'un sağlık sorununa ilişkin bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve birkaç gün içinde evine gönderileceği aktarıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Bişkek'te düşen kargo uçağı için çalışmalar devam ediyor

Bişkek'te düşen kargo uçağı için çalışmalar devam ediyor

'Kayıp gezegen' hakkında yeni iddia

'Kayıp gezegen' hakkında yeni iddia

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA