Lavrov: ABD'nin eylemleri DTÖ'nün geleceğini tehlikeye atıyor
ABD'nin bazı ülkelere uyguladığı ekonomik baskıyı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin eylemleri Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) geleceğini tehlikeye atıyor” dedi.
- İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle bir araya gelerek dünyada yaşanan son gelişmeler üzerine konuşma yaptı. Lavrov, özelikle son zamanlarda ABD tarafından bazı ülkelere uygulanan ekonomik kısıtlamaları değerlendirerek, “Tek taraflı gayrimeşru zorlama tedbirler birçok ülke için sorun hale gelebilir. ABD ve yanındaki küçük bir grup ülkeyle diyalog kurmak istiyoruz. Onların emirlerini uygulamak istemiyoruz. Birçok uluslararası anlaşmalarda sorunlar yaşanıyor. İran ile yapılan nükleer anlaşma, Paris İklim Anlaşması ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması. ABD’nin tüm eylemleri Dünya Ticaret Örgütü’nün geleceğini tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verdi.
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