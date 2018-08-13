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ABD'nin F-22'leri ilk kez Yunanistan’ın askeri havalimanına indi

Türkiye’ye rahip Brunson dayatmasında bulunan ve Rusya’ya da yaptırım uygulayan ABD’nin son dönemde yine Ankara ve Moskova’ya saldırgan politikalar izleyen Yunanistan'la yakınlaşması dikkat çekiyor.

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Son olarak ABD’de “Hayalet uçak” olarak bilinen F-22 Raptor savaş uçakları ilk kez Yunanistan’ın Larisa’daki askeri havalimanına indi. F-22’ler, Yunanistan’da bulundukları süre içersinde İncirlik Üssü’ne alternatif olarak görülen Girit’teki Andrevida Askeri Havaalanı’nı da ziyaret edecek. Almanya’dan gelen ve iki gün Larisa Askeri havalimanında bekleyen ABD’ye ait hayalet uçaklar bugün (Pazartesi) yakıt ikmalı yaptıktan sonra bir süre Ege Denizi üzerinde Eğriboz (Halkida) yarımadası semalarında turlayacak.
 
 
(Yeni Şafak)

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