ABD'nin F-22'leri ilk kez Yunanistan’ın askeri havalimanına indi

Son olarak ABD’de “Hayalet uçak” olarak bilinen F-22 Raptor savaş uçakları ilk kez Yunanistan’ın Larisa’daki askeri havalimanına indi. F-22’ler, Yunanistan’da bulundukları süre içersinde İncirlik Üssü’ne alternatif olarak görülen Girit’teki Andrevida Askeri Havaalanı’nı da ziyaret edecek. Almanya’dan gelen ve iki gün Larisa Askeri havalimanında bekleyen ABD’ye ait hayalet uçaklar bugün (Pazartesi) yakıt ikmalı yaptıktan sonra bir süre Ege Denizi üzerinde Eğriboz (Halkida) yarımadası semalarında turlayacak.

(Yeni Şafak)