Ramallah'taki Filistinli mülteciler, yardımların askıya alındığı UNRWA'nın, "tasfiye" girişimine maruz kaldığı gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu binası önünde eylem düzenledi.

UNRWA'ya desteğin sürmesini talep eden eylemciler, ABD'nin yardımları askıya alma kararına tepki gösterdi.

Eyleme katılan Filistinli sığınmacı Mahmud Alyan mülteci kamplarında ekonomik durumların oldukça zorlaştığını belirterek uluslararası topluma UNRWA'ya karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Alyan, sağlık ve eğitim hizmetlerine dokunulması durumunda kamplarda sosyal patlamaların yaşanabileceğini kaydetti.

Oturma eylemine katılan bir diğer mülteci Husam Rumeylat da UNRWA'nın tasfiyesinin "Filistin davasının tasfiyesi" anlamına geleceğini söyledi.

Öte yandan UNRWA bugün Suriye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mülteciler için 800 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

Washington yönetimi, 16 Ocak'ta, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA, mülteci sayısının sürekli artması ve özellikle 10 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle bağışçı ülkelerin yaptığı yardımların ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini belirtiyor.