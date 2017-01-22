ABD'nin 'Gezi'si... Seçilmiş Başkanı istemiyoruz gösterileri
Cumhuriyetçi milyarder iş adamı Donald Trump’ın yemin edip resmen Başkan olmasıyla birlikte ABD’nin dört bir yanında sokaklar karıştı.
Başta Washington ve New York olmak üzere; Los Angeles, San Francisco, Chicago ve Boston gibi birçok yerde Trump karşıtı gösteriler ve yürüyüşler düzenlendi. Trump’ı ırkçı ve cinsiyetçi olmakla suçlayan protestolara Madonna, Ashley Judd, Charlize Theron ve Yoko Ono gibi ünlü isimlerin yanı sıra Obama yönetiminin Dışişleri Bakanı John Kerry de katıldı. ABD’nin Gezisi’ne dönen Women’s march (Kadın yürüyüşü) gösterilerine ülke genelinde bir milyon kişi destek verdi. Programın organizatörlerinden Gloria Steinem, Trump’ın Müslümanları kayıt altına almaya başlaması durumunda birçok kadının kayıtlara ‘Müslüman’ olarak geçeceğini söyledi. ‘New York›un First Lady’si” olarak anılan belediye başkanı Bill de Blasio’nun eşi Chirlane Mccray’ın da katıldığı kentteki göstericiler Trump Tower’a yürümek isteyince polis tarafından durduruldu. ‘Benim bedenim benim kararım’, ‘Trump kadınlara saygı duy’ gibi sloganların ABD’deki gösterilere Paris, Londra, Cenevre, Amsterdam, Sydney ve Tel Aviv gibi dünya kentlerinden de destek geldi. Öte yandan ‘Black Block’ (Kara Blok) olarak anılan anarşistler de başkent Washington’da sokağa indi ve çevredeki araçlarla bankalara zarar verdi. Gösterilerde 300’e yakın kişi gözaltına alındı.
Arkasında Soros mu var?
Önce ABD’de başlayan sonra dünyanın çeşitli kentlerinde de gerçekleştirilen ‘Trump karşıtı’ gösterilerin George Soros’la bağlantılı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklendiği iddia edildi. Davos’ta Trump için kullandığı ‘Diktatör olmak istiyor, başarısız olacağını düşünüyorum’ şeklindeki ifadeleri dikkat çeken Soros’un Açık Toplum Vakfı, Breibart haber sitesine göre, başta etkinliğin liderlerinden Harry Belafonte olmak üzere Sierre Club, Greer For All gibi kuruluşları fonladı.
Medya ile savaşım devam edecek
İlk ziyaretini ‘aralarında kin var’ iddiaları bulunan CIA’e gerçekleştiren ABD’nin yeni Başkanı, burada medya için ‘haysiyetsizler’ ifadesini kullandı ve ‘onlarla savaşım sürecek’ dedi. Trump Irak için de tartışma yaratacak biçimde ‘belki petrollerini almak için yeni şansımız vardır’ şeklinde konuştu.
Yemin ederek resmen göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde; kampanya sürecinde ve sonrasında medya tarafından ‘aralarında sorun var’ iddialarıyla gündeme geldiği Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Kuzey Virginia’daki genel merkezini ziyaret etti. Buradaki konuşmasında ABD medyasına yüklenen Trump, medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını yarattığını ama CIA’in yanında olduğunu söyledi. Yeni Başkan 8 Kasım’da seçildikten sonra, Trump – CIA kavgası, teşkilatın Rusya’nın Trump lehine ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarından sonra ortaya atılmıştı.
YÜZDE BİN SİZİNLEYİM
CIA çalışanları ile bir araya gelen Trump, “Ben yüzde 1000 sizinleyim. İstihbarat toplumu ve CIA’ye yönelik Donald Trump’tan daha güçlü hisleri olan kimse yok. Sizi seviyorum, size saygı duyuyorum. Biz tekrar kazanmaya başlayacağız ve bunun da başını siz çekeceksiniz. Arkanızdayım. Daha çok arkanızda olacağım” ifadelerini kullandı ve “İlk durağımın burası olmasının sebebi biliyorsunuz medya ile devam eden bir savaşım var. Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeyler. İstihbarat toplumu ile aramda bir kin olduğunu söylüyorlar. Benim burada olmamın sebebi bu iddiaların tam tersidir” dedi.
Yaklaşık 400 CIA çalışanının katıldığı toplantıda Trump Irak’la ilgili de çok tartışılacak ifadeler kullandı.
PETROL ÇIKIŞI
Daha önce Irak işgalinin yanlış olduğunu dile getiren ve ‘Saddam devrilmeseydi terör örgütü DEAŞ da olmazdı, belki iyi bir adam değildi ama Saddam teröristleri de öldürüyordu’ diyen yeni Başkan, burada “Irak petrollerini biz alsaydık, DEAŞ olmazdı. Irak petrollerini almak için belki yeni bir şansımız vardır” dedi.
Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü basını azarladı
Donald Trump’ın medya ile aralarındaki problem, Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Sean Spicer’ın Amerikan basınından temsilcilerin katıldığı ilk toplantıya da yansıdı. Toplantıya duyurulan vakitten tam iki saat sonra gelen Spicer, yemin töreni ile ilgili haberlerinden dolayı temsilcileri azarladı. Yeni sözcü, medyanın yemin törenine katılanların sayısını az gösterdiğini iddia ederek, “Bu, şimdiye kadar bir devir törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin, utanç verici” dedi. Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabı üzerinden, “Trump’ın Beyaz Saray’a yerleştikten sonra Oval Ofis’teki Martin Luther King posterini kaldırdığı” iddiasında bulunmasına da tepki gösterdi. Bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığını, muhabirin de paylaşımını daha sonra sildiğini dile getiren Spicer, ancak haberin sosyal medya üzerinden yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, “Bu sorumsuzca bir davranış” diye konuştu.
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