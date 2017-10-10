'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararı nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adımdır'

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na yönelik terör listesi çalışmalarının negatif olduğunu belirten Dmitri, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olmadığını iddia etti.

Kabulov ABD'nin devrim muhafızları çalışmasının nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adım olduğunu da belirtti.