'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararı nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adımdır'
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararı nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adımdır
ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na yönelik terör listesi çalışmalarının negatif olduğunu belirten Dmitri, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olmadığını iddia etti.
Kabulov ABD'nin devrim muhafızları çalışmasının nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adım olduğunu da belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.