Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararı nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adımdır'

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararı nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adımdır

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na yönelik terör listesi çalışmalarının negatif olduğunu belirten Dmitri, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olmadığını iddia etti.
 
Kabulov ABD'nin devrim muhafızları çalışmasının nükleer anlaşmanın iptaline yönelik bir adım olduğunu da belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk kez görüntülendi! İşte PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğu portakal bahçesi!

İlk kez görüntülendi! İşte PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğu portakal bahçesi!

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA