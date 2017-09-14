ABD Temsilciler Meclisi, İran'a ticari uçak satışını engelleyen önlemleri kabul etti.

The Hill'in haberine göre, Cumhuriyetçi üye Peter Roskam'ın 2018 yılı harcama paketine önerdiği 2 değişiklik, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan sesli oylamada kabul edildi.

Değişiklikler, ticari satışlara yetki veren fonların kullanımını yasaklıyor ve Yurtdışı Varlıkları Kontrol Ofisinin uçak satışına lisans vermesini engelliyor.

Roskam, ABD'nin, geçmişte Suriye'de Esed rejimine destek amacıyla asker ve silah gibi kaynakları ticari uçaklarla taşıyan İran'a uçak satışından kaçınması gerektiğini söyledi.

Peter Roskam, "İran, savaş suçlularını ve teröristleri desteklemek için ticari uçak kullanmaya son verene kadar Esed'in acımasız savaşını körüklemek için kullanabileceklerinden, Batılı şirketlerin İran havayollarına daha fazla uçak satmasına izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri ise değişikliklerin, İran ile varılan nükleer anlaşmayı tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Roskam'ın geçen yıl harcama paketi için önerdiği benzer öneriler de kabul edilmiş ancak yasalaşmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı sert bir dille eleştirdiği biliniyor.