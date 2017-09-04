ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: Elçiliği Kudüs'e taşıyacağız

Jerusalem Post gazetesine konuşan Friedman, Filistin topraklarındaki İsrail işgali için “sözde” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerinde “işgal edilmiş bölgeler” ifadesini hiçbir karmaşıklığa yer vermeyecek şekilde kullanmasına rağmen Friedman’ın, İsrail işgalinden “sözde” diye bahsetmesi, ABD dış politikasında İsrail ve Filistin’e yönelik bakışın değişeceğinin sinyali olarak yorumlandı.

ELÇİLİĞİ KUDÜS’E TAŞIMA SÖZÜ

Friedman, röportajda, İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacağını da iddia etti. İki devletli çözüm önerisine karşı olan Friedman, İsrailli “yerleşimcilere” olan desteğiyle biliniyor. Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Ureykat, İsrail’in, El-Halil kentinde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Filistin yönetimine bağlı belediyeden ayrılması kararına tepki gösterdi. Kararın uluslararası hukuk ve kurallar ile Birleşmiş Milletler’in (BM) 2334 sayılı kararına “açık şekilde aykırı” olduğunu vurgulayan Ureykat, bunun büyük İsrail projesinin bir parçası olduğunu kaydetti. (Yeni Şafak)