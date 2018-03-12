ABD'nin Katar'da bulunan askeri üssünü BAE, Ürdün veya Irak'a taşıyacağı iddia edildi

Suudi Arabistan merkezli Sharq el Awsat gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD Kongresi, Katar'da bulunan Udeid Amerikan Hava Üssü'nü başka bir ülkeye taşımayı planlıyor.

Katar'dan taşınması düşünülen askeri üssün, Birleşik Arap Emirlikleri'nde El-Dhafra bölgesine, Ürdün'ün doğu bölgesindeki El-Zaraka bölgesine veya Irak'ın Erbil bölgesine nakil edileceği iddia ediliyor.

ABD ve Katar arasında 2013 yılında imzalanan antlaşmaya göre Udeid hava üssü 2023 yılına kadar ABD'nin kontrolünde kalacak.

Yüzlerce uçak ve binlerce personelin bulunduğu Udeid Üssü terör örgütü DEAŞ'e karşı yürütülen operasyonların merkezi sayılıyor.

Katar'a yönelik ablukanın patlak vermesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump, Udeid Hava Üssü'nün başka ülkelere kaydırılabileğini ve pek çok ülkenin buna istekli olduğunu söylemişti.