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“ABD'nin kimyasal saldırı iddiası, Suriye barış görüşmelerini güçleştiriyor”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, ABD’nin Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmayı planladığına ilişkin ifadelerinin Suriye barış görüşmelerini zorlaştıracağını dile getirdi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, ABD’nin Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmayı planladığına ilişkin iddialarına cevap verdi. Gatilov, bu tür ifadelerin Suriye barış görüşmelerine zarar verdiğini belirtirken, Suriye’de tek taraflı hareket etmemesi konusunda ABD’yi uyardı.

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