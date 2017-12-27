ABD'nin Kudüs kararına karşı uzun soluklu bir strateji oluşturulmalı'

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) başkent Rabat'taki Genel Merkezi'nde konuştu.

PJD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meşal burada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla mücadele için yapılması gerekenleri üç adımda açıkladı.

Öncelikle Washington yönetimini söz konusu karardan vazgeçmeye mecbur bırakacak çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Meşal, "İkinci adım ise uzun soluklu bir strateji oluşturulmasıdır. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, Arap ve Müslüman ülkelerde söz konusu karara tepkilerin bir anlık hamasetten kaynaklandığını ve kısa sürede bu coşkunun söneceğini tahmin ediyor. ABD'nin kararı karşısındaki duruşun sürekli olması gerekiyor." dedi.

Meşal, son adım olarak Filistin'e yönelik destek kapsamındaki çalışmaların mümkün olan tüm alanlarda çeşitlendirilmesinin önemini vurguladı. Meşal, "Filistin halkı son nefesine kadar direnişe devam edecektir. Çünkü Kudüs, onların kırmızı çizgisidir." diye konuştu.