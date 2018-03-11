ABD'nin Kudüs kararından bu yana 19 Gazzeli şehit oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını duyurduğu aralık ayından bu yana 3'ü çocuk 19 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
- AA
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında toplanarak karara tepki gösteren Filistinlilere müdahalelerinde 3'ü çocuk 19 Filistinlinin şehit olduğu, bin 83 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların 238'inin çocuk, 18'inin kadın olduğu aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.
İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.
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