ABD'nin Kudüs kararından bu yana 562 Filistinli çocuk gözaltına alındı

Filistin Esirler Heyeti Çalışma ve Belgeleme Birim Başkanı Abdunnasır Fervane yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin, Trump'ın Kudüs kararından bu yana Filistinli çocuklara yönelik keyfi gözaltı uygulamalarını artırdığını belirtti.

Gözaltıların Batı Şeria'da yer alan tüm şehirlere uzandığını vurgulayan Fervane, söz konusu sürede gözaltına alınan çocuk sayısının 562'ye ulaştığını ve bunların çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Fervane, gözaltı politikasının hedefinin, "çocukları korkutmak, geleceklerini yok etmek, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemek" olduğuna dikkati çekti.

Gözaltına alınan çocukların tamamının mutlaka "fiziksel, psikolojik olarak sert muameleye" maruz kaldığını belirten Fervane, çocukların çoğunun gözaltında bulunduğu sırada yaşadığı acı olayları anlattığını, bunun çocuklar için travmaya neden olacağını, öfke ve nefret duygularını güçlendireceğini kaydetti.

İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.