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ABD'nin Kuzey Kore'ye gönderdiği gemiler Avustralya'da

Uçak gemisi USS Carl Vinson ve diğer savaş gemilerinin Kore Yarımadası'na doğru yola çıktığı duyuruldu ancak gemilerin acil bir emirle Avustralya'ya doğru seyrettiği açıklandı.

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Pentagon'dan yapılan açıklamada, taarruz filosunun 8 Nisan tarihinde Singapur'dan hareket ettikten sonra ani bir manevrayla Kore açıklarına doğru yöneldiği belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump da, geçen hafta donanmanın yolda olduğunu sölemişti.
 
Ancak, USS Carl Vinson'ın başını çektiği savaş gemilerinin acil bir emirle Sunda Boğazı'ndan geçerek Hint Okyanusu'na girdiği bildiriliyor. Pentagon, gemilerin ilk olarak Avustralya açıklarında bir tatbikata katılacağını açıkladı.
 
ABD'nin Kore Yarımadası'na savaş gemileri yolladığını duyurmasıyla dünya nükleer bir savaşın eşiğine gelmişti. 15 Nisan'daki Güneşin Günü kutlamalarında yeni bir balistik füze deneyen Kuzey Kore, en üst düzey alarm durumuna geçerek Washington'a birçok kez ağır tehditler savurdu. Ayrıca dev askeri geçit töreninde iki yeni füze de sergilendi. (milliyet)
 

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