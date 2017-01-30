Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Londra Büyükelçiliği vizeleri askıya aldı

Büyükelçilik göçmen yasağı kararı kapsamına giren ülkelerden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerini askıya aldı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin Londra Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump’ın göçmen yasağı kararı kapsamına giren 7 İslam ülkesinden birinin vatandaşı olan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının askıya alındığını bildirdi.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ABD’ye giriş yasağı getirilen 7 İslam ülkesinden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının bir sonraki bildirime kadar askıya alındığı kaydedildi.

"Bu ülkelerden birinin vatandaşı veya çifte vatandaşı iseniz, lütfen bir vize randevusu için başvurmayın veya herhangi bir vize ücreti yatırmayın." ifadesi kullanılan duyuruda, halihazırda alınmış randevulara da gelinmemesi uyarısına yer verildi.

Büyükelçilik, resmi seyahatlerin, belirli uluslararası kuruluşlara veya bu kuruluşlar namına yapılacak seyahatlerin ya da NATO çerçevesindeki seyahatlerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı.

İngiliz hükümeti, yasaklama kararından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için dün ABD yönetimi nezdinde girişimde bulunmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA