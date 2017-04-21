Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin o eyaletinde 12 yıl sonra bir kişi idam edildi

12 yıl aradan sonra ABD'nin Arkansas eyaletinde dün ilk defa bir mahkum idam edildi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Arkansas eyaletinde yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. 12 yıl aradan sonra cezaevinde bulunan bir mahkumun idam edildiği öğrenildi. Arkansas eyaletinde 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk idam olması ABD medyasında büyük yankı uyandırdı. Mahkum dün yerel saatle 23:56'da idam edildi. 51 yaşındaki mahkumun cezasının süre aşımına 4 dakika kala idam edildiği bildirildi. Mahkumun idam edilmesi vücuduna zehir enjekte edilerek gerçekleştirildiği öğrenildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trafik magandası az kalsın köpeği eziyordu

Trafik magandası az kalsın köpeği eziyordu

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA