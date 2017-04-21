ABD'nin o eyaletinde 12 yıl sonra bir kişi idam edildi
12 yıl aradan sonra ABD'nin Arkansas eyaletinde dün ilk defa bir mahkum idam edildi.
- star.com.tr
ABD'nin Arkansas eyaletinde yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. 12 yıl aradan sonra cezaevinde bulunan bir mahkumun idam edildiği öğrenildi. Arkansas eyaletinde 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk idam olması ABD medyasında büyük yankı uyandırdı. Mahkum dün yerel saatle 23:56'da idam edildi. 51 yaşındaki mahkumun cezasının süre aşımına 4 dakika kala idam edildiği bildirildi. Mahkumun idam edilmesi vücuduna zehir enjekte edilerek gerçekleştirildiği öğrenildi.
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