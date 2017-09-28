Hamas'ın Suriye’de Esed rejimi ile masaya oturabileceği belirtildi

Haziran ayı içerisinde Katar Krizi'nin patlak vermesiyle bölgedeki yalnızlığı giderek artan Filistin Hamas Hareketi bölgede dengelerin değişmeye başlamasıyla birlikte İran-Rusya-Esed kanadına karşılık BAE-Mısır-İsrail kanadıyla ikili ilişkiler yürütme yoluna gitti. Bu yıl içerisinde yayınladığı yeni tüzükle İhvan ile ilişkisini kaldıran Hamas'ın bölgedeki politikasının ne olacağı tartışma konusu oldu.

Filistin Hamas Hareketi geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde yayınladığı yeni tüzükle birlikte Müslüman Kardeşler Cemaati ile olan bağlantısını bitirerek uluslararası alanda siyasi faaliyetlerini arttırmanın yollarını aramaya başlamıştı.

Hamas'ın Müslüman Kardeşler Cemaati ile olan ilişkisinin tüzükten kaldırmasının hemen akabinde Körfez ülkeleri arasında Katar Krizi patlamıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn önderliğindeki ambargocu ülkeler, Katar’ı, Hamas ve Müslüman Kardeşler gibi "terör örgütleri" diye nitelendirdikleri gruplarla ilişki kurduğu iddiasıyla Doha yönetimine yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Ortadoğu'da bu gelişmelerin yaşandığı günlerde ise Suudi Arabistan'da yumuşak saray darbesi gerçekleşmiş ve genç veliaht prens Muhammed bin Selman ani bir kararla İçişleri Bakanlığı'na getirilmişti. 32 yaşında ülkenin en kritik pozisyonuna getirilen Muhammed bin Selman 4 aylık süreç içerisinde ülkede köklü değişikliklere imza atmıştı.

Katar'a yönelik "teröre maddi destek sağladığı" iddialarını arttırarak devam ettiren Muhammed bin Selman süreç içerisinde Müslüman Kardeşler Cemaati ile alakası bulunduğu iddiasıyla çok sayıda alim, aktivist ve vaizi tutuklatarak hapse atmıştı.

Bu gelişmeler dahilinde bölgede giderek yalnızlaştırılan Filistin Hamas Hareketi, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesiyle de birlikte yeni atılımlara imza atmıştı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM VE MISIR-BAE-DAHLAN EKSENİ

Katar Krizi'yle birlikte daha da yalnızlaşan Filistin Hamas Hareketi, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin “karanlık prensi” Muhammed Dahlan ile görüşmelere başladı.

Eski Filistin Fetih Hareketi mensubu olan ve Yaser Arafat'ı öldürmekten suçlu bulunarak Filistinden kovulan Muhammed Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin maddi desteğiyle birlikte Gazze'nin yeni kurtarıcısı olma yolunda ilerledi.

Ramazan ayı öncesi milyon dolarlık elektrik yardımı ile Gazzelilere "yardım eden" Dahlan, Filistin Hamas Hareketi'nin Mısır ile yakın ilişki girmesine de aracılık yaptı.

Mısır'da Müslüman Kardeşler Cemaati üyesi meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile indirilmesinin ardından Hamas ile ilişkileri kopan Hamas, Dahlan aracılığı ile Mısır istihbaratı ve idarecileriyle çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ilerlemesiyle birlikte Mısır'ın kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı belirli süre aralıklarıla Gazze halkına açıldı.

Ayrıca Hamas Hareketi, Gazze'de Fetih Hareketi ile yaşanan idari krizin halledilmesi için de BAE'nin prensi Dahlan'la görüşmelerine devam etti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN DIŞLAYICI TAVRINA KARŞI İRAN-RUSYA-ESED EKSENİ

Özelikle Suudi Arabistan'ın Müslüman Kardeşler Cemaati'ne yönelik dışlayıcı tavrına karşılık Filistin Hamas Hareketi BAE-Mısır-İsrail bloğuna alternatif olarak İran-Rusya-Esed bloğuyla da ikili ilişkiler içerisine girdi.

Özellikle İran'ın Hamas'a yönelik askeri ve insani yardımlarının artarak devam etmesi Hamas ve İran arasını daha da sıkı hale getirdi.

İran'ın bölgedeki müttefiklerinden Rusya ile de yakın ilişki içerisine giren Hamas, bu yıl içerisinde Moskova ile çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin yanı sıra geçtiğimiz hafta Hamaslı üst düzey bir yetkili Moskova'ya giderek Rus yetkililerle görüştü.

Hamas'ın üst düzey yetkilisinin Moskova'da misafir edilmesi ise İsrail tarafından şiddetle protesto edildi.

Rusya'nın Suriye'de devam eden savaşa İran'la dahil olmasının ardından bölgedeki ABD varlığına alternatif olma yolunu seçen Rusya ve İran, Suudi Arabistan'ın dışladığı Hamas'la ikili ilişkilerini arttırarak geliştirdi.

Filistin Hamas Hareketi'nin Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın, "Esed rejimi ile ikili ilişki kurmakta bir beis görmüyoruz" açıklaması Rusya-İran-Hamas-Esed bloğunun oluşturulduğu sinyalini verdi.

Bloomberg sitesinde yer alan, "İran, Hamas ve Esed arasında arabuluculuk yapıyor" haberi ise bölgede dengelerin değiştiği sinyalini daha da güçlendirdi.