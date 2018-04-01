Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Rusya büyükelçiliğinden olumlu mesaj

ABD’nin Rusya’daki büyükelçiliği, diplomatik kriz devam ederken Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ajan krizi nedeniyle ABD'nin St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun kapanmasının ardından ABD’nin Rusya'daki büyükelçiliğinden olumlu bir mesaj geldi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. ABD Büyükelçiliğinin açıklamasında, "Şimdi konsolosluk kapatıldı. Ancak ABD-Rusya ilişkilerini iyileştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Dün, ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerika bayrağı kaldırılmış, görevlerine son verilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya'nın Washington büyükelçiliğinden ayrılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmalar devam ediyor

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA