ABD'nin Rusya büyükelçiliğinden olumlu mesaj

Ajan krizi nedeniyle ABD'nin St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun kapanmasının ardından ABD’nin Rusya'daki büyükelçiliğinden olumlu bir mesaj geldi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. ABD Büyükelçiliğinin açıklamasında, "Şimdi konsolosluk kapatıldı. Ancak ABD-Rusya ilişkilerini iyileştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Dün, ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerika bayrağı kaldırılmış, görevlerine son verilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya'nın Washington büyükelçiliğinden ayrılmıştı.