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Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer saldırı tehdidi

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kore yarımadasına yaklaşmakta olan Amerikan donanmasının kendilerine saldıracağı düşüncesine varırlarsa, nükleer silahlarını kullanarak 'önleyici saldırı' düzenleyeceklerini açıkladı.

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Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han, ABD'li CBS kanalına verdiği röportajda, Trump yönetimini "ülkelerini yok etmek istemekle" suçladı ve Kore yarımadasında yükselen gerilimin nedeninin ABD ve Güney Kore olduğunu iddia etti.

Han: "Bu savaş demektir"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, Amerikan kanalına verdiği röportajda "Eğer ABD tehlikeli bir askeri seçenekle karşımıza çıkarsa, o zaman ilk kart bizim elimizde. Önleyici saldırımızla bunun icabına bakarız. Bu savaş demektir," ifadelerini kullandı.

Sunucunun, "Yani Kuzey Kore'nin saldırıya uğrayacağını hissederseniz, nükleer silah kullanacağınızı mı söylüyorsunuz sorusuna Han, "Elbette," cevabını verdi.

ABD donanması Kore'ye yöneliyor

Kuzey Kore, altıncı nükleer denemesini gerçekleştirmenin arifesinde iken, ABD donanmasına ait bir hücum takımı, USS Carl Vinson uçak gemisiyle birlikte Kore yarımadasına yöneliyor.

Uydu analizlerine göre Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore rejiminin, böylesi bir testi yeraltında, gizli olarak yapmaya yetecek gücü ve teknolojisi olduğu ifade ediliyor. Buna karşın, nükleer denemenin bu hafta sonu gövde gösterisi amaçlı Kuzey Kore ulusal bayramıyla aynı güne denk getirecek şekilde gerçekleştirileceğinden şüphe ediliyor.

Bu arada, Çin Havayolları da Pekin ile Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang arasındaki uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Kuzey Kore'nin bekleyin dediği 'büyük olayı' gerçekleşti

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