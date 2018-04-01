ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü

Rusya’nın kapatma kararının ardından, dün akşam ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndaki bayrak indirildi. ABD’nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu’nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.



Diğer yandan da ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden ayrıldı. Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington’dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington’dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda New York’a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.



ABD yönetimi, İngiltere'deki 'Skripal vakasıyla' ilgili Londra ile dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı etme, ayrıca Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nu kapatma kararı aldığını duyurmuştu.



Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya Büyükelçisi’ni çağırarak, ABD'nin attığı adıma karşılık olarak Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, bu kişilerin 5 Nisan 2018’e kadar Rusya’yı terk etmek zorunda olduklarını bildirmişti. Ayrıca St. Petersburg Başkonsolosluğu için de kapatma kararı alınmıştı.



(Milliyet)