Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey İdlib'i görüşmek için Türkiye, İsrail ve Ürdün'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in öncülüğündeki bir heyetin Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Heyet, Rusya'nın İdlib'de planlanan muhtemel bir kimyasal saldırı provokasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları ele almak üzere ziyaretlerde bulunacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in öncülüğündeki bir heyetin Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Heyet, Rusya'nın İdlib'de planlanan muhtemel bir kimyasal saldırı provokasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları ele almak üzere ziyaretlerde bulunacak.

(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA