ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey İdlib'i görüşmek için Türkiye, İsrail ve Ürdün'e gidecek ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in öncülüğündeki bir heyetin Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Heyet, Rusya'nın İdlib'de planlanan muhtemel bir kimyasal saldırı provokasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları ele almak üzere ziyaretlerde bulunacak.