ABD'nin Suriye'deki kirli oyunu ortaya çıktı

“ ABD, Suriye’deki grupları silahlandırmak için düğmeye bastığı yeni programda usulsüzlüklere imza atıyor.”

İddiayı ortaya atan iki bağımsız kuruluş; Organize Suç ve Yolsuzluk Bildirim Projesi ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı. İki kuruluşun raporuna göre Pentagon, Suriye’de DEAŞ’la mücadele için aralarında YPG’nin de olduğu gruplara değeri 2.2 milyar dolara ulaşması beklenen silah yardımı yaptı. Fakat raporun en can alıcı noktası şu: ABD’nin yardımı kâğıt üzerinde yasal ancak uluslararası kurallara uygun değil. Çünkü silahların satın alındığı firmalar nereye gideceklerini ( Suriye) bilmiyor. Çünkü ABD resmi belgelerden bunu çıkarıyor.

"BELGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre bağımsız araştırmacılar ve gazeteciler raporu; sızdırılan e-postalara, gemi taşımacılığı kayıtlarına, resmi raporlara ve içeriden bilgi sızdıran yetkililere dayanarak hazırladı. Raporun iddiasına göre Pentagon silah tedariğine dair belge niteliği taşıyan delilleri ortadan kaldırıyor. Bunun nedeni yardımların hangi ellere ulaştığını gizlemek. Raporu hazırlayan Ivan Angelovski, “Pentagon silah aldığı ülkeleri kandırıyor, uluslararası kurallara uymuyor ve silah ticaretini kontrol eden düzenin altını oyuyor” dedi. Rapor yeni silah programının ılımlı muhalif gruplara yönelik “eğit-donat” projesinin çökmesinin ardından hazırlandığını hatırlatıyor. Yeni programa göre seçilen gruplara daha ucuz, “Sovyet tarzı” silahlar veriliyor. Bilindiği gibi, silah sağlanan gruplardan biri de, Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen PKK’nın Suriye uzantısı YPG. Anglovski hiçbir belgede silahların YPG’ye gittiğine dair bir ifade yok. Ama yaptığımız araştırmalara bakarak çoğunun YPG’ye verildiğini söyleyebiliriz. Fakat elimizde tam rakam yok” diye konuştu.

Rapora göre Pentagon, trafiğe dair belge niteliği taşıyan delilleri yok ediyor.

"DOĞU BLOKU ÜLKELERİ"

Peki iddiaya göre usulsüz yardım ağı nasıl örülüyor? ABD’deki silah üreticileri Pentagon’un “Sovyet silahı” talebine yetişemediği için devreye Doğu Avrupa ve diğer bazı eski Sovyet ülkelerindeki silah tedarikçileri devreye sokuldu. Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna bazıları.

Rapor bu tedarikçilerin yasal şirketler olduğunu ancak bazılarının organize suç çeteleriyle bağı bulunduğunu öne sürüyor. Tedarikçilerden alınan silahlar ve mühimmat -Suriye’ye gideceği bilgisi karşı tarafa verilmeden- olağan yollardan bazı ülkelere ulaştırılıyor. Ancak daha sonra bu silahlar gizlice Suriye’ye gönderiliyor ve varış noktası raporların üzerinde yapılan oynamalarla gizleniyor. İddiaya göre geçtiğimiz mayısa kadar ulaştırılan Kalaşnikof, RPG gibi silah ve mühimmatın değeri 700 milyon dolar. 2022’ye kadar bu rakamın 2.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.