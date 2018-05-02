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ABD'nin terör örgütünden arındırdığı Musul'dan haftada 100 ceset çıkıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın elinden almak için başlatılan operasyonun bitmesine rağmen Irak'ın Musul kentinden hala ceset çıkmaya devam ediyor.

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Musul'u DEAŞ'ın elinden almak için yürütülen kent savaşının sonuçlanmasının üzerinden 9 ay geçti.
 
Enkaza dönen şehirde hâlâ ne kadar sivilin hayatını kaybettiği bilinmiyor.
 
Büyük yıkım yaşanan "Eski Şehir" bölgesinde bir grup gönüllü tarafından yütülen ceset arama çalışmalarında haftada 100'den fazla ceset bina yıkıntıları arasından çıkarılıyor.
 
Gönüllüler, çıkardıkları cesetlerin kaydını da tutmak amacıyla önlerinde fotoğraf çektiriyor.
 
Musul kent savaşında 9 ay süren çatışmaların ardından yapılan uydu analizleri binlerce binanın ve 100 kilometreden fazla yolun ağır hasar aldığını veya yok olduğunu gösteriyor.
 
Birlemiş Milletler'e göre hasar gören binaların sayısı yaklaşık 32 bin.
(BBCTürkçe)

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