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ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığı ileri sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan bir toplantıda, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı alındığı öne sürüldü. Analistler, bu kararın Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'nun başka bölgelerinde daha fazla zorluğa ve muhtemel bir karışıklığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

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ABD'nin, daha önce sağladığı fonlarda kesintiye  gitmesi nedeniyle büyük bir krize sürüklediği Birleşmiş Milletler Filistinli  Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı  aldığı iddia edildi. 
 
Foreign Policy'e konuşan kaynaklar, geçen aylarda UNRWA'ya sağladığı  365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını kesen ABD'nin, şimdi de bu  yardımı tamamen durdurma kararı aldığını öne sürdü.
 
Kararın, bu ay başında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı  Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan bir toplantıda  alındığını dile getiren kaynaklar, Beyaz Saray'ın konu hakkında kilit bölgesel  hükümetleri bilgilendirdiğini kaydetti.
 
Bazı analistler ise bu kararın Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'nun  başka bölgelerinde daha fazla zorluğa ve muhtemel bir karışıklığa yol açabileceği  uyarısında bulundu.
 
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının eski bir görevlisi olan Dave  Harden, yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya mali desteği bir anda ve kaprisli bir  şekilde kesmek, Filistin yönetimini çökme noktasına getirir. Sağlık, eğitim ve en  önemlisi güvenlik hizmetlerinin İsraillilerin eline geçmesine neden olur."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Harden, söz konusu kararı "önceden tahmin edilemez sonuçları olacak  şekilde tehlikeli" olarak niteledi.
 
"Kararla ABD, Filistin'i tekrar masaya oturmaya zorlayabilir"
 
Haberde, Kushner ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley'in bu  fonların kesilmesi taraftarı olduğuna işaret edilerek, "Kushner ve Haley,  finansal baskının Filistinliler'i, Washington'ın Orta Doğu ekibi ile müzakereleri  devam ettirmeye zorlayacağını düşünüyor." ifadesine yer verildi.
 
Aynı haberde, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın, "Trump'ın ABD'nin Tel  Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından bu müzakereleri  askıya almıştı." görüşü paylaşıldı.
 
Ayrıca Kushner ve Halley'in bu kararın, Körfez ülkelerindeki zengin  Arapları UNRWA'ya mali yardımı artırmaya iteceğine inandığı belirtildi.
 
UNRWA ciddi bir krizin içinde
 
UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300  milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.
 
UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı  Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda  Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.
 
BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli  mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye  karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.
 

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