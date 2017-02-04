ABD'nin yaptırım kararına İran dışişlerinden tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ekonomik yaptırım kararına tepki göstererek, Amerika'nın bu girişiminin BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı bildirisine aykırı olduğu gibi ABD'nin Nükleer Anlaşmaya bağlı kalmadığını gösterdiğini bildirdi.

Tesnim Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride; İran'ın füze gücünün arttırılmasının yalnızca savunma amaçlı olduğu ve savunma amacının dışında kullanılmayacağı ve zaten savunma amaçlı tasarlandığına dikkat çekilirken, bunun İran'ın BM ve uluslararası kanunlara göre en tabii hakkı olduğunu bildirdi.

Bildiride, Amerika'nın İslam düşmanlığı çerçevesinde İranlıların Amerika'ya girişinin yasaklanmasına karşı İran'ın misilleme yapacağı ve bu doğrultuda İran'ın, bölgedeki 'terör gruplarına yardım eden' ABD'li kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. Bu kişi ve kurumların isimlerinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Amerikan yönetimi, İran'ın salı günü yaptığı balistik füze denemesi nedeniyle 12 şirketi ve 13 kişiyi İran'a uygulanan yaptırım listesine dahil etti. İran ise denemenin BMGK kararını ve nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini bildirdi.